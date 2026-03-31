طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

أعلن الوكيل المحلي لعلامة روكس في مصر، عن إطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV روكس ADAMAS في السوق المحلي، في خطوة تعكس توجه المجموعة لتقديم أحدث الطرازات العالمية في فئة المركبات الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة، وتعزز من حضور العلامة داخل السوق المصري.

وتجسد السيارة ROX ADAMAS فلسفة الشركة الأساسية "الفخامة الانسيابية"، حيث تجمع بين أحدث التقنيات الذكية، وابتكارات REEV عالية الأداء، والحرفية المتقنة، لتقدم تجربة قيادة استثنائية تجمع بين القوة والدقة والأناقة، بما يلبي احتياجات المستخدمين في مختلف المناطق والسيناريوهات حول العالم.

وتتوفر ROX ADAMAS بخيارين من حيث عدد المقاعد (ستة أو سبعة مقاعد)، ما يوفر مزيجًا مثاليًا من المرونة والعملية لتلبية مختلف أنماط الحياة، سواء للرحلات العائلية أو المغامرات الطويلة أو الاستخدام اليومي.

وتعتمد السيارة على نظام REEV من الجيل الجديد، لتوفر مدى يصل إلى 235 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية الخالصة، وإجمالي مدى يبلغ 1,226 كيلومترًا وفق معايير WLTC.

كما تأتي بنظام دفع رباعي مزدوج المحرك بقوة 350 كيلوواط وعزم دوران 740 نيوتن/متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثوانٍ. ويعزز نظام التعليق الهوائي المغلق مع تقنية DCC التكيفية مستوى الراحة والتحكم على مختلف الطرق، مدعومًا بأنماط قيادة متعددة تشمل الطرق العادية، الجبال، الطين، الثلوج، المياه، والرمال، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة للطرق الوعرة (2–15 كم/س) ونظام التحكم في نزول المنحدرات (2–35 كم/س) لتعزيز الاستقرار والسلامة وسهولة القيادة، كما يضمن نظام الإدارة الحرارية المصمم خصيصًا للبيئات الصحراوية الحفاظ على الأداء والثبات حتى في الظروف القاسية.

وفي المقصورة الداخلية، يوفر نظام ROX OS الذكي، المدعوم بشريحة Qualcomm 8155، تجربة متكاملة تشمل التحكم الصوتي متعدد اللغات، والتفاعل عبر شاشات متعددة، ونظام تطبيقات عالمي، كما تتضمن السيارة تقنيات مساعدة السائق من المستوى L2+، وتحديثات عبر الهواء (OTA)، بالإضافة إلى خاصية تزويد الطاقة للأجهزة (V2L) بقدرة 2.2 كيلوواط داخليًا و3.5 كيلوواط خارجيًا لتعزيز الراحة اليومية، وتُضيف مزايا مثل مطبخ الصندوق الخلفي 2.0 والمظلة العلوية بُعدًا جديدًا لتجربة الحياة الخارجية، ما يحول ROX ADAMAS إلى مساحة فاخرة متنقلة تمتد من المدن إلى أوسع المساحات الطبيعية.

وفي هذا السياق، قال جارفس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‏ROX Motor‏:" ‏‏"يمثل إطلاق ‏ROX ADAMAS‏ في السوق المصري خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا ‏للتوسع العالمي، ويعكس التزامنا بتقديم مفهوم جديد للتنقل الفاخر متعدد التضاريس. ‏نحن نؤمن بأن تجربة المستخدم لم تعد تقتصر على الوصول إلى الوجهة، بل تمتد ‏لتشمل رحلة متكاملة تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة والراحة الفائقة. ‏ومن خلال تواجدنا في مصر، نسعى إلى تقديم تجربة قيادة استثنائية تلبي تطلعات ‏العملاء الباحثين عن المغامرة دون التنازل عن الفخامة، مدعومين بشبكة شراكات ‏عالمية ورؤية قائمة على الابتكار والاستدامة.‏

وأوضح أننا نولي اهتمامًا بالغًا بخدمات ما بعد البيع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ‏بناء الثقة وتعزيز تجربة العملاء على المدى الطويل، حيث نحرص على تقديم ‏منظومة متكاملة من الدعم والصيانة وفق أعلى المعايير العالمية. ونود في هذا ‏الإطار أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فريق عمل ‏ROX Motor‏ وشركائنا في ‏مجموعة نور الدين الشريف على جهودهم الكبيرة والتعاون المثمر الذي ساهم في ‏إنجاح إطلاق هذا الطراز في السوق المصري."‏

وقال نور الدين الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الدين الشريف: "يمثل ‏إطلاق ‏ROX ADAMAS‏ في السوق المصري خطوة استراتيجية جديدة تعكس ثقتنا ‏الكبيرة في مستقبل السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في مصر، كما يعكس التزامنا ‏بتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية لعملائنا. نحن فخورون بشراكتنا ‏مع ‏ROX Motor، ونسعى من خلال هذا الطراز الرائد إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع ‏بين الفخامة والأداء والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات السوق المصري ويواكب ‏التحول العالمي نحو التنقل الذكي."‏

أما عن الأسعار الرسمية للسيارة ‏ROX ADAMAS‏ ‏في السوق المصري، حيث يبلغ سعر الفئة ذات السبعة مقاعد نحو 3.850 مليون ‏جنيه، بينما تطرح الفئة ذات الستة مقاعد بسعر 3.950 مليون جنيه، وتقدم الشركة ‏عرضًا خاصًا بمناسبة الإطلاق يتضمن خصمًا بقيمة 100 ألف جنيه على الفئتين ‏لفترة محدودة.