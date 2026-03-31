الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد حسين الشحات إلى 20 مليون جنيه سنويًا

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك نقلًا عن مصدر داخل النادي: "الأهلي قدم عرضه الأخير لتجديد عقد حسين الشحات براتب 20

مليون سنويًا بعدما توقف العرض الأخير عند 18 مليون".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مساء غدا باستاد مختار التتش أمام فريق الشباب ضمن الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 7 ابريل المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لمسابقة الدوري.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات قبل أن يحدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني برنامج الإعداد والتدريبات للمرحلة المقبلة التي تتضمن خوض مواجهة ودية غدا أمام فريق الشباب ثم منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين علي أن يكتمل عقد الفريق يوم الجمعة المقبل بعودة مجموعة الدوليين وكذلك الثنائي الأجنبي المحترف اليو ديانج ويلتسين كامويش.