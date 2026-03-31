هاني رمزي: لم اخطئ في حق الأهلي حتى أعتذر.. وهناك من يسعى لتشويه تاريخي

تحدث هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا ضد مجلس ادارة النادي الاهلي

وقال رمزي في تصريحات مع سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو: مستحيل اطلع وقول تسريبات جوه النادي أو اقول اسرار جوه النادي، انا ابن النادي وعمري ما اهاجم النادي ومجلس الخطيب ، انا مكنتش اقصد نهائي

واضاف: انا مقولتش حاجه عشان يقول عليها اسرار، اللي انا قولته هو هو اللي كل الإعلاميين قالوه واللي حتى بيان النادي قاله

وتابع: مجلس الخطيب من أنجح المجالس اللي مسكت الأهلي من حيث البطولات وكل حاجه ، لكن فيه أخطاء وده طبيعي

وواصل: كل النقط اللي اتكلمت عليها معروفه ومفيهاش اي اسرار ولا اي حاجه، انا اتكلمت قبل بيان الأهلي.. والحلقه نزلت بعد البيان

واختتم: انا مش موجود عشان ادافع عن نفسي.. عمري ماطلع استغل فرصه عشان اهاجم الأهلي