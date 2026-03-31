تحصين شامل للثروة الحيوانية.. الفلاحين: استعدادات مكثفة لمواجهة الأمراض الوبائية

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ،بإطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام؛ وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف برامج التحصين الوقائي ورفع درجة الجاهزية لمواجهة الأمراض الوبائية، والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني.

وأكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،في تصريحات له اليوم ، علي مشاركة الفلاحين والمربين في فعاليات الحملة بكافة محافظات الجمهورية ،لافتا أن تحصين المواشي والأغنام من أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، حيث خصصت النقابة عدد من مقراتها بالمحافظات لاستقبال جميع المربين وتوعيتهم بأهمية التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة حفاظاً على ممتلكاتهم، ودعماً للاقتصاد القومي، مع ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وأوضح أمين عام الفلاحين ، أن وزارة الزراعة قامت بتوفير اللقاحات وكافة مستلزمات التحصين، والفرق البيطرية المدربة،للوصول إلى جميع القرى والعزب والنجوع طبقا لتوجيهات الوزير ، حيث خصصت الوزارة رقم هاتف 19561 لتلقي الاستفسارات والتعليمات الخاصة بالحملة وحل اي مشكلات خاصة بها.