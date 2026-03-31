ترامب يكشف عن وجود اختلافات مع مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب إيران
الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد حسين الشحات إلى 20 مليون جنيه سنويًا
تصعيد خطير.. الخارجية الفلسطينية تدين إقرار قانون إعدام الأسرى
عماد الدين أديب: ترامب اخترع 16 ألف معلومة خاطئة بولايته الأولى بمعدل 15 كذبة يوميا
الفراعنة أمام الماتدور.. آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة إسبانيا وديًا
دعاء الفجر المستجاب.. أفضل أدعية الفجر للرزق وتفريج الهم وراحة القلب
فورد تقدم Mustang Mach-E الكهربائية الجديدة.. صور
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
بعد تحذيرات الطقس.. 8 خطوات لحماية أطفالك من التقلبات الجوية
جلسة استماع خلال أيام.. الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم لـ زيزو
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض
ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها
أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن كثيرًا من التحليلات الجازمة التي قدمها خبراء ومحللون عن سير الحرب وموعدها وطريقتها يصعب تصديقها، لأن الأطراف الثلاثة المعنية (أمريكا، إسرائيل، إيران) غير تقليدية، ولا تخضع لنسق سلوك معتاد أو متكرر.

وقال عماد الدين أديب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الطرف الأمريكي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وهو شخصية مزاجية وفردية ومتسلطة، وتصريحاته تحتوي على كم هائل من المعلومات الخاطئة، حيث رُصد في فترة رئاسته الأولى أكثر من 16 ألف كذبة أو معلومة خاطئة، بمعدل 15 كذبة يوميًا، مما يجعل مراكز الدراسات تأخذ تصريحاته بكثير من الشك.

وأوضح أن الطرف الإسرائيلي يعاني من أزمة داخلية كبيرة، إذ يقود بنيامين نتنياهو ائتلافًا ضيقًا يعتمد على أحزاب متطرفة مثل بن غفير وسموتريتش، وهو متهم بعدم المصداقية والفساد، ويحاول تقديم "جوائز" لجمهوره ليضمن الفوز في الانتخابات المقبلة.

وشدد على أن الطرف الإيراني يمثل نظام الولي الفقيه الغيبي والباطني، المنقسم بين السلطة الدينية (الحرس الثوري) والسلطة السياسية، حيث يقول طرف عكس ما يقوله الطرف الآخر تمامًا، مما يجعل التنبؤ بسلوكه وتصرفاته أمرًا شديد الصعوبة.

وأكد عماد الدين أديب أن هذه الطبيعة غير التقليدية للأطراف الثلاثة هي ما يجعل تحليلات الخبراء الجازمة والمحددة لسير الحرب وموعدها غير موثوقة، لأن المعطيات غير واضحة والسلوك غير متكرر.

وأكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن فهم ديناميكيات الحرب يتطلب مراعاة الطبيعة الخاصة لكل طرف: ترامب المزاجي، ونتنياهو المأزوم داخليًا، والنظام الإيراني الغيبي المنقسم، مما يجعل أي تنبؤات حاسمة في هذه المرحلة محفوفة بالمخاطر.

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

سعر الذهب

نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21

شادي زلطة

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

منتخب العراق

فرحة شعب بعد 50 سنة.. خالد الغندور يتمنى تأهل العراق لكأس العالم 2026

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن يكشف عدد تبديلات ودية مصر و إسبانيا غدا

منتخب مصر

اتحاد الكرة: مواجهة إسبانيا أفضل احتكاك للمنتخب قبل المونديال

بالصور

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

روكس أداماس
روكس أداماس
روكس أداماس

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات

الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية

اعتذار في "بيت الفن".. كواليس التحقيق مع أحمد عبد الله محمود بسبب رشدي أباظة

احمد عبدالله
احمد عبدالله
احمد عبدالله

تويوتا تعزز حضور لاند كروزر 250 بإصدارين جديدين يجمعان بين القوة والرفاهية

لاند كروزر 250
لاند كروزر 250
لاند كروزر 250

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

نضال الشافعي

لم أخش التهديدات.. نضال الشافعي: الإخوان ورم سرطاني ومصر في وضع أمني محترم

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد