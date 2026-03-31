إبراهيم حسن يكشف عدد تبديلات ودية مصر و إسبانيا غدا

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسباني على عدد 11 تبديل خلال الودية التي تجمع المنتخبين في التاسعة مساء غد الثلاثاء استاد اسبانيول ضمن الاستعدادات لكأس العالم2026.

اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته بإستاد نادي إسبانيول، في إطار الاستعداد لمواجهة إسبانيا ودياً غداً الثلاثاء بإستاد إسبانيول.

بدأ مران المنتخب بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران، والتسديد على المرمى.

وشارك في مران منتخب مصر 26 لاعباً المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه و عمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

حضر مران المنتخب، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبوزهرة، عضو مجلس الاتحاد، ورئيس البعثة في إسبانيا، ومحمد أبوحسين، عضو اتحاد الكرة.