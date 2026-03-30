حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم حسن: لا أنصح صلاح بالانتقال للدوري الأمريكي حتى لا يخفت بريقه مثل ميسي

حسام الحارتي

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إنه لا يفضل أن ينتقل  محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم حتى لا يخفت بريقه مثل ليونيل ميسي، بعدما أعلن نجم ليفربول رحيله عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم

ولم يحدد صلاح (33 عاماً) بعد وجهته المقبلة بعدما قرر الانفصال عن ليفربول بعد تسع سنوات ناجحة مع الفريق ساعده فيها على الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي إلى جانب تحقيق لقب في دوري أبطال أوروبا والعديد من التتويجات الأخرى، لكن حسن يعتقد أنّ خطوته المقبلة من الأفضل أن تكون في مسابقات الدوري بقارة أوروبا.


وقال إبراهيم حسن: "صلاح يعلم جيداً ماذا يريد... بالتأكيد لن يتخذ خطوته المقبلة بعشوائية. بالنسبة لي أفضّل أن يستمرّ في أوروبا... أستمع عن تلقيه لعروض من باريس سان جيرمان ومن بايرن ميونيخ ومن الدوري الإيطالي".

وأضاف: "الانتقال إلى الدوري الأمريكي؟ سيكون بعيداً للغاية عن الأنظار، لست مقتنعاً بفكرة اللعب في الدوري الأمريكي، لن تتذكر صلاح مثلما لا أتذكر ميسي الآن، لا أبحث حتّى عن مشاهدته".

وبعد رحلة حافلة بالألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، انتقل قائد الأرجنتين ميسي (38 عاما) إلى إنتر ميامي عام 2023 بعد أشهر من الفوز بكأس العالم 2022، وسرعان ما أصبح الهداف التاريخي للنادي الأمريكي.

وأوضح حسن أنّ خطوة اللعب في الدوري السعودي ستكون مناسبة لصلاح إذا قرّر عدم الاستمرار في أوروبا.

وقال الظهير الأيمن السابق لمنتخب مصر: "إذا لم يحصل على عروض من أوروبا، فسيكون من الجيد انتقاله إلى الدوري السعودي، الذي تلعب فيه أسماء كبرى مثل كريستيانو (رونالدو)".

وغاب صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بسبب الإصابة.

وتلعب مصر وديا أمام إسبانيا في برشلونة غداً الثلاثاء، بعدما فازت 4-صفر على السعودية في جدة يوم الجمعة.

