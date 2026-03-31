ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة لنقل الشاحنات لدول الخليج

نجحت هيئة ميناء دمياط في تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا عبر خط الرورو الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، تمهيداً لنقلها إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج.

يأتي ذلك في نموذج متكامل للترانزيت غير المباشر في ضوء القرارات الصادرة بإعفاء شحنات الترانزيت العابرة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI ، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حركة تداول البضائع، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها بعض مسارات النقل الإقليمية.

واستقبل ميناء دمياط الباخرة GALLIPOLI SEAWAYS العاملة على الخط الملاحى الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وعلى متنها وحدات ترانزيت غير مباشر قادمة من أوروبا ومتجهة إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج.

وتم تنفيذ كافة الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية، من خلال تنسيق كامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين المشغل لخط الرورو ، والإدارة المركزية لجمارك دمياط، وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك عبر المنظومة الرقمية الخاصة بهيئة ميناء دمياط عبر الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وساهم هذا التنسيق والتعاون في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما في ذلك أعمال الفحص والمعاينة وفقاً للضوابط المقررة.

وتعكس هذه الخطوة ما يشهده ميناء دمياط من تطور ملحوظ في منظومة التشغيل، لا سيما في مجال رقمنة الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم دور مصر كممر آمن وفعال لحركة التجارة الدولية، ويعزز من قدرتها على استيعاب حركة البضائع العابرة، خاصة المتجهة إلى أسواق دول الخليج.

ويُعد خط “الرورو” بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، والذي تم تشغيله في نوفمبر 2024، أحد الركائز الرئيسية لدعم حركة التجارة بين مصر وأوروبا، حيث يوفر مزايا تنافسية متعددة، من أبرزها سرعة نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف باستخدام الشاحنات المُبردة، وخفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، فضلاً عن كونه ممراً أخضر يعزز الربط التجاري بين الجانبين.

كما يتميز الخط بمنظومة متكاملة من الحوافز التشغيلية والتيسيرات الجمركية، إلى جانب الربط الإلكتروني المتقدم بين الميناءين والجمارك في البلدين، بما يتيح تبادل البيانات والمستندات بصورة فورية وآمنة، ويعزز كفاءة التشغيل وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

ويؤكد تدشين هذه الخدمة الجديدة على نجاح جهود هيئة ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز حركة الترانزيت، وفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر الموانئ المصرية