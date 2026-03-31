لم أخش التهديدات.. نضال الشافعي: الإخوان ورم سرطاني ومصر في وضع أمني محترم

حل النجم نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الندوة، تحدث نضال الشافعي، عن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد إطلاعه على وثائقيات ومصادر حول أفكارهم خلال تحضيره لشخصية مرشدهم الأسبق مصطفى مشهور.

وقال نضال الشافعي: «الناس دي عندها باب سحري وهو الدين وإحنا في مصر الدين له مكانة عظيمة جداً والشباب الصغير يعني ما بيبقاش حاسب الأشياء بشكل سليم لأنه ما بيبقاش عنده كم المعلومات الكافي أو كم الوعي الكافي اللي يسمح بالرد وتجاذب الحديث.. لكن هم بيدخلوا من باب واحد ومعروف دخلته في أي زمن واحدة، تحب ربنا أو لا، تحب سيدنا رسول الله أو لا، تحب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تحب الجنة أو لأ؟ .. فدي بجد آفة ومصيبة وورم سرطاني كبير جدا في كيان أي أمة إنه يبقى الناس دي تخش وتتوغل وتنتشر وتبتدي تسيطر على أدمغة شبابنا الصغير اللي لم يكتمل وعيهم بأمان كامل وياخدوهم من سن صغير والجوامع في المناطق الشعبية كانوا موجودين بكثافة ويبدأوا من مدخل تحفيظ القرآن وبعدين يدخلوا في عقولهم الأفكار المسمومة زي حمل السلاح وباقي الأفكار بتاعت قيادتهم يعني على حسب ما أنا كنت بقول في سيد قطب وما شابه من أفكار وكتب ويطلع لنا هذا الناتج الصعب للأسف والأحداث اللي شفناها».

وتابع نضال الشافعي: «الحمدلله الدولة بالذات الآن عندها الوعي الكافي للرد على هذه الأفكار ويبقى في جبهة للرد على هذه الأفكار من أول الجامع والزاوية ثم الحوار المجتمعي ثم الصحافة والإعلام والأعمال الفنية .. فابتدى يحصل عملية مواجهة حقيقة .. فالحمد لله القيادة عندنا ورجالنا الشرفاء قدروا بشكل كبير جدا إنهم يواجهوا هذه الأفكار المسمومة بأشكال مختلفة ولما هم دخلوا الموضوع في السلاح دخلنا عليهم بالقوة الغاشمة».

وأضاف نضال الشافعي: «كل الشكر والتقدير طبعا لله أولا ثم القيادة السياسية ورجالنا وشهداءنا اللي ضحوا في سبيل انه هذا البلد يفضل قائم على رجليه وانه راسه ما توطاش أبدا وتفضل في العلالي دايما بإذن الله انا شايف ان بلدنا دلوقتي بفضل الله بقت في وضع آمن ومحترم».

وحول خوفه من تهديدات الإخوان بسبب مسلسل رأس الأفعى، قال نضال الشافعي: «لو كل واحد حط في نفسه واحد على ألف من الخوف ما حدش هيعمل حاجة وبعدين أنا سيبت الموضوع ده بقى لأمير كرارة وأستاذ شريف ربنا معاهم ويعينهم بقى وقبلها كان كريم عبد العزيز ربنا يديله الصحة ومكي».

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

وخلال الندوة تطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله في مسلسل درش، والمشاهد التي جمعته بالفنان محمد علي رزق ورياض الخولي وسلوى خطاب.

وتحدث نضال الشافعي، عن كواليس مسلسل رأس الأفعى، وحرصه على المشاركة في الأعمال الوطنية، بعد الجماعة 2، ومسلسل الاختيار.

وتطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وقصة ترشيحه له، وموقف جمع بينهما قبل أن يتعاون معه.

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.