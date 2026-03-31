شركة مياه الشرب بالإسكندرية: المياه آمنة تمامة وجودتها مضمونة

أكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة من محطاتها على مستوى جميع المناطق، مشيرة إلى أن إنتاج مياه الشرب يخضع لمنظومة رقابة وجودة متكاملة تعمل على عدة مستويات، تبدأ من معامل محطات المياه، مرورًا بالمعامل المركزية والمعامل المتنقلة ، وذلك لضمان جودة المياه في كافة مراحلها حتى وصولها إلى المواطن.

وفي هذا السياق، تؤكد الشركة أن أي بيانات تتعلق بانقطاعات مياه الشرب أو ما يرتبط بالخدمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الصفحة الرسمية محافظة الإسكندرية والقنوات المعتمدة للشركة .وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الالتفات إلى أي معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر وسائل غير رسمية.