مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب ملاكي بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا.

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 3 أشخاص آخرين ، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة أثناء عودة السيارة ومستقليها من حفل زفاف بمحافظة سوهاج واتجاهها إلى القاهرة.

