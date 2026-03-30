محافظ المنيا يكرم حفظة القرآن من المعلمين خلال فعاليات محاكاة دولة التلاوة

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات تكريم المعلمين الفائزين في مسابقة “محاكاة دولة التلاوة”، والتي أُقيمت تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمسرح ديوان عام المحافظة، وذلك تقديرًا لجهود المعلمين المتميزين ودعمًا لحفظة كتاب الله، وتعزيزًا لقيم الإتقان والتميز داخل المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة وصابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا .

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن فخره بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين القيم الدينية الرفيعة ورسالة التعليم، مؤكدًا أن مسابقة " محاكاة دولة التلاوة" تمثل نموذجًا راقيًا لترسيخ الهوية وبناء الوعي داخل المؤسسات التعليمية، وليست مجرد منافسة تقليدية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن تكريم المعلمين من حفظة كتاب الله يعكس تقدير الدولة لدورهم التربوي والدعوي في نشر قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

كما أشاد المحافظ بمستوى المتسابقين والتنظيم المتميز للفعالية، التي خرجت بصورة مشرفة تليق بمكانة محافظة المنيا، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الموهوبين والنابغين في مختلف المجالات، خاصة في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من المعلمين، حيث تقدم لها 1200 معلم من مختلف الإدارات التعليمية التسع، وأسفرت التصفيات عن تأهل 79 متسابقًا اجتازوا المعايير المحددة، وصولًا إلى المرحلة النهائية التي شهدت تحكيم أفضل عشرة متسابقين.

وفي ختام الفعاليات، قام محافظ المنيا بتكريم العشرة الأوائل ومنحهم جوائز تقديرية، كما تم تكريم باقي الفائزين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح، وسط أجواء عكست مكانة المعلم ودوره المحوري في بناء الأجيال.

حضر الفعاليات لجنة تحكيم متخصصة من الأزهر الشريف، ضمت كلًا من الشيخ شعبان نجات حسن، موجه عام القرآن الكريم والقراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ محمود عبد الرؤوف، مدير عام مشروع الرواق بالمنطقة، والشيخ محمود مصطفى عبد العليم، المنسق العلمي لرواق الأزهر الشريف بالمنيا.