مصادر فلسطينية: الأسرى في غزة ليسوا في قبضة حماس

كشفت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين، أن غالبية ما تبقى من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة ليسوا بيد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإن عددا منهم قتل بالفعل في القصف الإسرائيلي.

وأضافت المصادر الفلسطينية لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن المحتجزين في حوزة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، يمكن أن يساهموا في تمديد التهدئة لأربعة أيام أخرى بحد أقصى.

وأوضحت المصادر، أنه "حتى هذه اللحظة لم تتمكن حماس من تسلم الأسرى الموجودين في حوزة الفصائل ولم تتمكن من ترتيب عمليات تسليمهم حال وجود قرار بذلك".