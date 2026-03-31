تحدث بغرور.. فرج عامر يكشف عن تصريحات يامين لامال قبل مواجهة مصر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تعليقًا على تصريحات لاعب المنتخب الإسباني يامين لامال، الذي قال في مقابلة صحفية عن المنتخب المصري ومحمد صلاح: “أنا مبفكرش في احنا سنلاعب مين من اللاعبين ولا اهتم بالاسماء، انا لا افكر الا في اللعب والفوز فقط”.

وعلق فرج عامر قائلاً: “نتمنى التوفيق لمنتخب مصر غدًا أمام إسبانيا، ونأمل أن نوقف أي غرور من الخصم”، مشددًا على أهمية التركيز على الأداء والنتيجة في اللقاء الحاسم

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، آخر استعدادات منتخب الفراعنة لمواجهة إسبانيا وديًا ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال محمد مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تم الاتفاق مع الجانب الإسباني على أن يكون متاحًا 11 تبديلًا مثلما كان الوضع في مباراة مصر والسعودية، ولن تكون هناك تقنية الـVAR في المباراة وهذا يرجع للمنتخب المنظم للمباراة».

وأشار مراد إلى أن محمد صلاح تواصل مع الجهاز واللاعبين في أكثر من مرة لتحفيزهم، مضيفًا أن اللاعبين كلهم على قلب رجل واحد، وصلاح دائم التواصل مع جميع اللاعبين لدعمهم قبل أي مباراة.

ولفت منسق المنتخب الإعلامي إلى أنه كان هناك سؤال في إسبانيا على محمد صلاح، وبالتأكيد غيابه عن اللقاء مؤثر جدًا.

وأكد محمد مراد أن مباراة إسبانيا فرصة للاعبين للظهور بأفضل المستويات قبل خوض غمار كأس العالم.