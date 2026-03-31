أحمد سلامة: الفوز على السعودية أعطى الثقة للاعبي المنتخب.. ونعاني ندرة في المهاجمين

أكد أحمد سلامة، لاعب منتخب مصر والترسانة السابق، أن فوز منتخب مصر على السعودية برباعية نظيفة وديًا أعطى لاعبي المنتخب الثقة قبل مواجهة إسبانيا الودية

وقال أحمد سلامة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فوز منتخب مصر على السعودية أعطى ثقة للاعبين وأدخل لاعبي الأهلي في سكة الانتصارات بعد النتائج المخيبة مع النادي في الفترة الأخيرة».

وأردف قائلًا: «حسام حسن عنده روح ويستطيع أن يخرج من كل لاعب 100% من مجهوده مع الفريق».

وحول مركز المهاجم في الكرة المصرية، قال سلامة: «هناك ندرة في المهاجمين في الدوري المصري حاليًا وحتى على مستوى المحترفين، ومن الممكن أن يكون السبب هو توجه للأندية للاعتماد على المهاجم الصريح الأجنبي».

واعتبر أحمد سلامة أن اعتماد الأندية المصرية على المهاجم الأجنبي ظلم للمهاجم المصري

وفي سياق آخر، رأى أحمد سلامة هناك مبالغة في عقود اللاعبين في مصر وأفضل لاعب في الدوري المصري يستحق 20 مليون أو 25 مليون جنيه على الأكثر.