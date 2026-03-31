تنفيذ دورة تدريبية لإدارة الضغوط النفسية للعاملين بالقطاع الصحي في بني سويف

تحت إشراف الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع الدكتورة نهى جمال، أستاذ مساعد علم النفس بكلية الآداب – جامعة بني سويف.

نظّمت إدارة التدريب دورة متخصصة في إدارة الضغوط النفسية.

واستهدفت الدورة الكوادر الطبية والإدارية من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة، في إطار حرص المديرية على دعم وتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور الهامة، من بينها أساليب التعامل مع الضغوط النفسية في بيئة العمل، وطرق تعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى مهارات التكيف مع التحديات المهنية المختلفة داخل المنشآت الصحية.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة إدارة التدريب لتأهيل الكوادر الصحية والإدارية للعمل بكفاءة أعلى خلال الفترة القادمة، بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة الصحية.