تقييم بيئي لكلية الآداب بجامعة بني سويف ضمن مبادرة القياس البيئي على مستوى الجامعة

بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار جهود جامعة بني سويف للارتقاء بالبيئة التعليمية وتحقيق معايير الجودة والاستدامة، تم تنفيذ أعمال التقييم البيئي لكلية الآداب، وذلك ضمن منظومة القياس البيئي على مستوى كليات الجامعة.



جاء ذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، و الأستاذ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الفريق المتخصص من كلية علوم الأرض، المكلف بتنفيذ أعمال القياس البيئي.

وشملت أعمال التقييم قياس عدد من المؤشرات البيئية داخل الكلية، من بينها درجات الحرارة، والإضاءة، والتهوية، ومستويات الملوثات، ومدى توافقها مع المعايير البيئية المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ومن جانبها، تقدمت الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، وكذلك الفريق القائم على أعمال القياس البيئي من كلية علوم الأرض، مثمنةً جهودهم المبذولة في دعم وتطوير البيئة الجامعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية داخل الكلية.