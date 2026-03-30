خدمة اجتماعية "بني سويف" تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لدور الرعاية

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة، نفذت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية عدداً من الزيارات الميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية، والدكتور فضل محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد الدسوقي مدير وحدة التدريب الميداني.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمةً مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل الدور المجتمعي للجامعات ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز دور الطلاب في التفاعل مع قضايا المجتمع واحتياجاته الفعلية بما يساهم في بناء الشخصية المصرية والهوية المهنية للأجيال القادمة.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة الاستمرار في هذه الأنشطة الميدانية التي ترفع من جودة مخرجات التدريب، مؤكداً على أهمية الالتزام والانضباط المهني في التعامل مع مختلف الفئات والمؤسسات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم باحترافية تليق بمكانة الكلية والجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد الكلية، أن طلاب المستوى الأول نفذوا ثلاث زيارات ميدانية متكاملة شملت مؤسسات رعاية الأيتام، ودور المسنين، وجمعية "الحق في الحياة" لرعاية المعاقين، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تهدف لإكساب الطلاب الخبرات العملية والتفاعل المباشر مع الواقع المهني، مما يسهم بشكل فعال في تنمية مهاراتهم التطبيقية كأخصائيين اجتماعيين في المستقبل.