حملات نظافة ليلية ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات في بني سويف

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف، جهودها اليومية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل، ومواجهة التعديات، ومتابعة ملفات التصالح، وغلق المحال التجارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة.

في مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق "أمس" جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تم متابعة العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والتشديد على سرعة إنهاء المتأخرات بملف التصالح، كما قامت إدارة الإشغالات والإعلانات بالمرور على شوارع المدينة لتكويد التكاتك ورفع الإعلانات المضيئة،بجانب متابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء في المواعيد المحددة، ومتابعة إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فيما واصلت الوحدات القروية تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي للبناء المخالف في المهد، ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري سير العمل داخل المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية،بجانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات شملت شارع مستجد وشارع الفحم وترعة البوصة والشبات وسيد عبد اللطيف وجسر إسلام وموقع مساكن حسن وشارع صفية زغلول وشارع المدارس والموقف محيي الدين وموقع حوض الدلالة وطريق السادات وطريق الفيوم الجديد وكورنيش النيل وشارع عبدالسلام عارف والكورنيش، كما قامت إدارة الحدائق بزراعة الأحواض بمجلس المدينة، وتضمنت الأعمال إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية بليفيا، وإزالة عدة حالات تعدٍ على أملاك الدولة ببياض العرب، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بطريق السادات بجوار مستشفى الدعوة والتحفظ على الخلاطة والمعدات.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت المدينة وقرية الشناوية، حيث تم رفع التراكمات من شارع الجيش وشارع المصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني بالشناوية وشارع أبو بكر الصديق ومنطقة المنشية ومنطقة الشامية ومنطقة السبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية، وتم توريد 78 طنًا من المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم المرور على الشوارع لمتابعة غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والتأكيد على تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين، وفي قرية دلاص تم تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية ورفع التراكمات، بينما تم بقرية أشمنت متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من القرية والتوابع والطريق السريع.

وفي مركز ومدينة الفشن، استقبل رئيس المركز مدحت صلاح عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث مطالبهم في قطاعات مياه الشرب والصحة والمطبات العشوائية وإشغالات الطرق والتصالح والصرف الصحي، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول اللازمة، كما تم غرس عدد من الأشجار بالطريق الدائري ومدخل الفشن البحري ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وفي مواجهة التعديات قامت الوحدة المحلية بالفنت بإزالة حالات تعدٍ بقرية الشقر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، حيث شملت شارع المستشفى غرب وشارع الري وعمائر موقف صفط راشين وعمائر الأوقاف وشارع السنترال وعزبة محمود خليفة وعزبة الفرحاتية وشارع الموقف الجديد وشارع المحمدي وشارع الأتوبيس القديم وشارع الأكاديمية وشارع مدرسة سان مارك وشارع المسجد الجديد قبلي والشوارع الجانبية، وتم تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا، كما تم تنفيذ حملة للمرور على المحال التجارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء.



