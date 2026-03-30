جولة مفاجئة لتمريض بني سويف بمستشفى الرمد ط

وجه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، بتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وأجرت الدكتورة مها حسن، مديرة إدارة التمريض، مرورًا ميدانيًا مفاجئًا على مستشفى الرمد في تمام الساعة 6:30 مساءً.

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والقسم الداخلي، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل خلال النوبتجية المسائية. وأسفر المرور عن ملاحظة التزام كامل من طاقم التمريض بمواعيد العمل، مع تواجد جميع أفراد الفريق في أماكنهم.

كما تضمن المرور مراجعة السجلات الطبية والتمريضية، والتأكد من استيفاء كافة البيانات والتدوينات الخاصة بالمرضى بشكل دقيق ومنتظم. وتمت أيضًا متابعة سير العمل بالقسم الداخلي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى خلال الفترة المسائية.

ويأتي هذا المرور في إطار الحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية داخل المنشآت الطبية.