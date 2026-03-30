صحة بني سويف: 1000حالة وتقديم 2200 خدمة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر

نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية الحمّام مركز ناصر على مدى يومي السبت والأحد الماضيين 28 و29 مارس2026 ،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسئول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 6 عيادات طبية في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1022مريض، مع صرف العلاج لهم بالمجان، مع إجراء 51 تحليل دم، و49 تحليل طفيليات، و9حالات أشعة عادية، و67 حالة موجات فوق صوتية، تم تحويل 9 حالات لإعداد تقارير طبية على نفقة الدولة.

وتضمنت القافلة تنظيم عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة من بينها التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وفي إطار المبادرات الصحية الوقائية، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 200 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين إلى 2200 خدمة طبية متنوعة.