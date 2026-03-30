رئيس جامعة بني سويف يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

استقبل الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الدكتور أسامة مرزوق رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وأهداه درع الجامعة وذلك علي هامش الملتقي العلمي الذي تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بعنوان " دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتأصيل الهوية المصرية في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية 2026" وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هنداوي عبد اللاهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور فضل محمد احمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة الوطنية وهم الدكتور إبراهيم احمد عز الدين عبد الله بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية جامعة 6 أكتوبر، والدكتور شعبان الأمير الأستاذ بكلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتورة شيماء سيد محمد الأستاذ بكلية الآثار جامعة الأقصر، والدكتورة إيمان وفقي احمد أستاذ بكلية التربية جامعة سوهاج، والدكتورة هبة محمد عادل الأستاذ بكلية علوم الإدارة – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، والدكتور إسماعيل عثمان إسماعيل عضو اللجنة الوطنية، والدكتور شريف يحيى محمد الأستاذ بكلية الآداب جامعة بورسعيد، و محمد عبد المجيد الأمانة الفنية للجنة.