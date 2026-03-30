وكيل صحة بني سويف يترأس اجتماعًا لمراجعة الأداء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف والدكتور محمدقريبه وكيل المديريه ، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية والصحية بالمحافظة، لمراجعة الأداء الصحي ووضع خطط تطوير المستشفيات والوحدات الصحية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتعزيز الوقاية ومكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل صحة بني سويف ملاحظات المرور والإشراف خلال عيد الفطر المبارك، والتي شملت متابعة سير العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والطوارئ، والتزام جميع الفرق بتقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

وشدد الدكتور هانى جميعة على ضرورة سرعة تلافي أي ملاحظات أو قصور ظهر أثناء العيد، ووضع حلول عاجلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، مع تعزيز الرقابة اليومية لجميع الإدارات والوحدات الصحية.

كما ناقش الاجتماع سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة السلبيات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، ووضع خطط علاجية ووقائية لمواجهة أي مشكلات مستقبلية، مع التركيز على توفير الرعاية المثلى للمرضى والمواطنين.

وخلال الاجتماع عرض مديري الإدارات العلاجي والوقائي على وكيل الوزارة خطط المرور العلاجي والوقائي، والتي تشمل متابعة العمليات اليومية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، والتأكد من الجاهزية وتوفير الرعاية المثلى لكل الحالات، مع التركيز على الوقاية من الأمراض الموسمية والمزمنة.

كما تم التأكيد على تعزيز برامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعقيم المستمر، لضمان حماية المرضى والعاملين الصحيين على حد سواء.

واطلع وكيل وزارة الصحة ببني سويف. على ملف وحدات التطوير واعتماد الوحدات الصحية، حيث تم التأكيد على رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للطواقم الطبية، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل الصحة على التنسيق بين الإدارات المختلفة، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، ومراجعة نتائج الحملات الوقائية والعلاجية ومؤشرات تنميه الأسرة ، ووضع خطة تطوير مستمرة لجميع الإدارات والوحدات الصحية لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين بمحافظة بني سويف.

