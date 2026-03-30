الإدارة العامة للمتابعة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات بعدد من مدن وقرى بني سويف

واصلت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بني سويف جولاتها الميدانية على الوحدات المحلية لمراكز المدن والقرى ومديريات الخدمات، لمتابعة مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حيث أوضح مدير عام المتابعة أشرف حماد ، قيام الإدارة بالمرور الميداني لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع مدن الواسطى وإهناسيا وناصر وسمسطا، إلى جانب متابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية ومدى توافر الأدوية والأمصال والخدمات المقدمة للمرضى، حيث شملت الجولات مستشفى حميات بني سويف، ووحدة طب الأسرة بالرياض بمركز ناصر، والعيادة الجلدية التخصصية بمدينة بني سويف، ووحدة طب الأسرة بشاويش بمركز إهناسيا.

كما تضمنت الجولات المرور على عدد من المخابز البلدية ومحلات الجزارة بمركز سمسطا، حيث تم رصد بعض المخالفات التموينية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه شدد المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز على استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدورية لكافة القطاعات الخدمية، والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تقصير، ومواصلة الجهود لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.