بني سويف.. مناقشة التجهيزات الفنية لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة

شارك بلال حبش نائب المحافظ، في الاجتماع الذي عُقد "أونلاين" بحضور نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات والمختصين من وزارتي التنمية المحليةوالبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الموردة للأجهزة التكنولوجية، وذلك لمناقشة التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل المجمعات الخدمية الحكومية المنفذة بقرى"حياة كريمة".

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لتجهيز المجمعات الخدمية من حيث البنية التكنولوجية، وتوفير الأجهزة والشبكات وأنظمة التشغيل، بما يضمن جاهزية تلك المجمعات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مميكن وسريع.

حضر الاجتماع_عبر تقنية الفيديوكونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة_بعض أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف، وأعضاء وحدة حياة كريمة، والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.