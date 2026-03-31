من مركز السيطرة.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تفعيل قرار الحكومة بغلق المحال العامة والمنشآت التجارية في المواعيد المقررة

تابع "مساء اليوم"اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،من داخل مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية والإجراءات التى تنفذها لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909 بشأن تنظيم مواعيد غلق المنشآت التجارية والمحال العامة والمقرر له اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً ولمدة شهر بداية من السبت الماضي.

تابع محافظ بني سويف، الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية لتفعيل قرار مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية في الشوارع والميادين العامة وتخفيض الإنارة وإعلانات الطرق،مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط الحركة العامة بالشارع والحفاظ على النظام العام وراحة المواطنين

جاء ذلك في حضور : السيد كامل على غطاس السكرتير العام ومسؤولي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة