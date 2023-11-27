كل ما تريد معرفته عن تكاليف حج القرعة

يبحث الكثير من المواطنين عن تكلفة حج القرعة لعام 2024 عل الانترنت الذي تقدمه وزارة الداخلية وذلك بعد اعلان اسماء الفائزين بحج القرعة.

ويوضح صدى البلد خطوات تكلفة حج القرعة للعام 2021.

تكلفة حج القرعة 2024

أعلنت وزارة الداخلية أن التكلفة المبدئية لحج القرعة بلغت نحو 149 ألف جنيه وذلك بخلاف قيمة تذكرة السفر بالطائرة وتشمل التكلفة الإقامة والتنقلات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2024

كما أكدت وزارة الداخلية أن سداد المبلغ المطلوبة تكلفة حج القرعة 1445 /2024 يتم من خلال كافة فروع البنوك الوطنية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة) وكافة مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية (مدفوعات حج القرعة) وعدم السداد في الفترة المقررة يعد تنازل رسمي على فرصة الحج دون أدنى مسؤولية من الوزارة.

وعن اخر موعد لسداد قيمة حج القرعة 2024 أوضحت الوزارة أن آخر موعد لسداد المبلغ المطلوبة كقيمة رسوم قرعة الحج هذا العام سيكون يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 حيث كانت قد بدأت يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري في كافة وسائل الدفع المتاحة حيث يحصل الراغب في الحج على إيصال الدفع ضمن الأوراق المطلوبة.

الأوراق اللازمة لحج القرعة وهي:

1- جواز سفر دولي ممكنة لا تقل صلاحيته عن سنة من أول مارس المقبل.

2- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

3- صورة من شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

4- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول تثبت تطعيم الفائزين ضد مرض الإلتهاب السحائي.

5- تقرير طبي ممكن و مختوم من أحد مستشفيات وزارة الصحة موضح حالة الفائز بالتفصيل.

6- فيش حج مميكن.

7- بيان الموقف من التجنيد.

8- تصريح سفر من جهة العمل.

9- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

يستطيع المواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في كافة محافظات مصر عبر بوابة الحج المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 في المحافظات

- الدخول على بوابة الحج المصرية من خلال هذا الرابط.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحقيق الظاهر على الموقع.

- اضغط على زر بحث.

المستندات المطلوبة لـ قرعة الحج 2023

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- جواز سفر مميكن ولا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2023.

- تقديم تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة، ممــن هـم فــي سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18 مارس 1941، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة سارية المفعول، لتثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج، بالإضافة إلى صورة + أصل من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات كوفيد - 19 المُعتمدة من وزارة الصحة.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضـــح به حالته الصـــحية، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج

المستندات المطلوبة لـ قرعة الحج 2023

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- جواز سفر مميكن ولا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2023.

- تقديم تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة، ممــن هـم فــي سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18 مارس 1941، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة سارية المفعول، لتثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج، بالإضافة إلى صورة + أصل من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات كوفيد - 19 المُعتمدة من وزارة الصحة.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضـــح به حالته الصـــحية، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.

أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سياحي اقتصادي طيران

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 360 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

- بري تحسين 5 نجوم ختى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

- بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.