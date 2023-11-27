مكناش بنشوف الشمس.. أسيرة فلسطينية محررة تروي مأساتها في سجون الاحتلال

كشفت فلسطين فريد، الأسيرة الفلسطينية المحررة، عن كواليس وتفاصيل تحريرها ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وقالت “فريد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أحيي وأشكر مصر على مجهوداتها تجاه الشعب الفلسطيني".

وأضافت الأسيرة المحررة "إدارة السجون الإسرائيلية كانت تتعامل معنا بوحشية داخل السجون، وكان يتم التنكيل بالأسيرات والأسرى داخل السجن بشكل استفزازي خاصة بعد طوفان الأقصى".

وتابعت "قوات الاحتلال كانت تضرب الأسرى، وكان يتم رشنا بالغاز ومكناش بنشوف نور الشمس ولا نستطيع التواصل مع أحد"، مختتمة "قوات الاحتلال كانت تمارس اقصى درجات الاستفزاز ضدنا".