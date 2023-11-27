أول تعليق من الولايات المتحدة على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، باتفاق تمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة ليومين إضافيين.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي حو بايدن رحب باتفاق تمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة ليومين إضافيين.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على إسرائيل على أهمية مراعاة المدنيين أثناء عملياتهم العسكرية في غزة.

أضاف كيربي أن المقاربة التي نعتمدها مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة ناجحة وسنواصل دعوتنا لحماية المدنيين، كما نود تمديد الهدنة أكثر.

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تتمنى أن يكون هناك أمريكيين بين الأسري الذين سيتم إطلاق سراحهم من قبل حركة حماس خلال اليومين المقبلين بعد تمديد الهدنة في غزة، لافتا إلى أن هناك حوالي 8 أو 9 أمريكيين محتجزين لدى حماس.

أكد كيربي على أن حركة حماس هي من تضع قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك إسرائيل تضع القائمة الخاصة بالفلسطينيين.

وعن إمكانية استفادة حماس من وقف إطلاق النار في غزة، علق جون كيربي قائلا جون كيربي "إن هذا خطر حقيقي".

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.