عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، باتفاق تمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة ليومين إضافيين.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي حو بايدن رحب باتفاق تمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة ليومين إضافيين.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على إسرائيل على أهمية مراعاة المدنيين أثناء عملياتهم العسكرية في غزة.

أضاف كيربي أن المقاربة التي نعتمدها مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة ناجحة وسنواصل دعوتنا لحماية المدنيين، كما نود تمديد الهدنة أكثر.

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تتمنى أن يكون هناك أمريكيين بين الأسري الذين سيتم إطلاق سراحهم من قبل حركة حماس خلال اليومين المقبلين بعد تمديد الهدنة في غزة، لافتا إلى أن هناك حوالي 8 أو 9 أمريكيين محتجزين لدى حماس.

أكد كيربي على أن حركة حماس هي من تضع قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك إسرائيل تضع القائمة الخاصة بالفلسطينيين.

وعن إمكانية استفادة حماس من وقف إطلاق النار في غزة، علق جون كيربي قائلا جون كيربي "إن هذا خطر حقيقي".

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

بعد تجديد الهدنة.. جوتيريش يدعو دول العالم لاستخدام نفوذها لوقف إطلاق النار

سياسي فلسطيني: تمديد الهدنة لمدة يومين لن يكون الأخير

تمديد الهدنة الإنسانية الولايات المتحدة حماس الاحتلال الاسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

موضوعات متعلقة

بعد تجديد الهدنة.. جوتيريش يدعو دول العالم لاستخدام نفوذها لوقف إطلاق النار

سياسي فلسطيني: تمديد الهدنة لمدة يومين لن يكون الأخير

أول تعليق إسرائيلي على تمديد الهدنة في غزة لمدة يومين

حماس تعد قائمة جديدة بأسماء المحتجزين بهدف تمديد الهدنة مع إسرائيل

باتفاق مصري قطري.. تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

ترشيحاتنا

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

بعد إصابتهما.. ماذا فعل موديست وكريستو في مران الأهلي استعدادا لمباراة سموحة؟

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس

شاهد.. آخر استعدادات الأهلي لمباراة سموحة في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ