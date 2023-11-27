بعد تجديد الهدنة.. جوتيريش يدعو دول العالم لاستخدام نفوذها لوقف إطلاق النار

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأثنين، إنه يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى إطلاق سراح الأسري الذين تحتجزهم حماس والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأضاف جوتيريش عبر صفحته على منصة إكس: "يجب على الدول استخدام نفوذها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ودعم خطوات لا رجعة فيها نحو المستقبل المستدام الوحيد للمنطقة وهو حل الدولتين".

https://x.com/antonioguterres/status/1729159950499205335?s=20

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قطر التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول أمني إسرائيلي، تعليقا علي إعلان قطر تمديد الهدنة في قطاع غزة، إن إسرائيل ليست طرفا فيه، مشيرا إلى أن مصر وقطر اتفقتا مع حماس، وأن اتفاق الهدنة مصمم بالفعل للتمديد لمدة يومين.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي: "إذا استوفوا شروط إعادة 10 مختطفين يوميا فسوف نحترم تمديد الهدنة".