أول تعليق إسرائيلي على تمديد الهدنة في غزة لمدة يومين

قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الإثنين، تعليقا علي إعلان قطر تمديد الهدنة في قطاع غزة، إن إسرائيل ليست طرفا فيه، مشيرا إلى أن مصر وقطر اتفقتا مع حماس، وأن اتفاق الهدنة مصمم بالفعل للتمديد لمدة يومين.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي: “إذا استوفوا شروط إعادة 10 مختطفين يوميا فسوف نحترم تمديد الهدنة”.

تمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقالت حماس في بيان صحفي: “إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”: “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.