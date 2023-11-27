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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس تعد قائمة جديدة بأسماء المحتجزين بهدف تمديد الهدنة مع إسرائيل

غزة
غزة

ذكرت وكالة أنباء أ ف ب، أنّ حماس تعد قائمة جديدة بأسماء المحتجزين بهدف تمديد الهدنة مع إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الرابع بحلول الإثنين، والتي جرى التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية بعد 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع دون هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

الهدنة الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الهدنة مع إسرائيل الهدنة الإنسانية القاهرة الإخبارية

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