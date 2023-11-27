عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن تمديد الهدنة في غزة لمدة يومين إضافيين

حركة حماس
حركة حماس

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، عن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقالت حماس في بيان صحفي: “إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

قطر تعلن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

إسرائيل تبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”: “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

مصر قطر المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

قطر تعلن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

لم يبق شيء.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

قناة عبرية: إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن صفقة تبادل الأسرى قريبا

في اللحظة الأخيرة.. حدوث تغييرات في قائمة الأسرى الإسرائيليين المنتظر الإفراج عنهم

تخليق الأمراض الخطيرة.. مدفيديف يفضح المخططات الأمريكية على حدود روسيا

نداء عاجل من الأمم المتحدة لـ كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

الصليب والهلال الأحمر: 150 شاحنة مساعدات عبرت إلى شمال غزة أمس

إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الرهائن

ترشيحاتنا

حماس تعلن استعدادها لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة أطول

لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس ناميبيا

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

مسئول إسرائيلي يكشف الخطوط العريضة لاتفاق اليومين المقبلين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ