إسرائيل تبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أنه أبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة، من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عادت إلى مسارها بعد خلاف سابق.

وقال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل، في وقت سابق إن حماس تحاول فصل الأمهات عن أطفالهن في صفقة اليوم، وهو ما يبدو أن تل أبيب نجحت في منعه.

وتنتهي غدا الثلاثاء في السابعة صباحا، هدنة الأربعة أيام، التي اتفقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتخللها تبادل للأسرى بين الجانبين.

وبدأت الهدنة في صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني إلى جانب إصابة عشرات الآلاف.