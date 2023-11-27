سياسي فلسطيني: تمديد الهدنة لمدة يومين لن يكون الأخير

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن الهدنة أحد أدوات تبريد الحروب، خاصة أن جيش الاحتلال كان متمسك بشكل كبير باستمرار الحرب، وأمس شهدت تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى من قبل المقاومة الفلسطينية حماس، وكانت رسالة هامة أن جيش الاحتلال لم يكسر المقاومة على الإطلاق.

أيمن الرقب يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن تمديد الهدنة لمدة يومين لن تكون الأخيرة، ويعتقد أنه من الممكن أن يتم مدها لأيام أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة كلا الطرفين في تبادل الأسرى، موجهًا الشكر لمصر على الجهود الكبيرة المبذولة في ملف المساعدات، إذ أن 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جاءت من مصر.

وتابع، أن الحرب في قطاع غزة لم تنتهي، ولكن الهدنة الآن قد تدفع لوجود حلول وسط بين الطرفين، وأي حرب لا تشهد طرف منهزم أو طرف منتصر بشكل كامل.