القاهرة الإخبارية: الجهود المصرية لتمديد الهدنة بغزة تقترب من إطالة أمدها يومين إضافيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن الجهود المصرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة تقترب من التوصل إلى تمديد لمدة يومين إضافيين.

وفي سياق متصل، أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مجموعة الاتصال العربية والدول المشاركة في اتحاد من أجل المتوسط تقدر أهمية وقف إطلاق النار لإعفاء الشعب الفلسطيني من الأضرار التي لحقت به على مدى 50 يوما من القتال وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الاثنين، إن هناك تقديرا دوليا بأن الهدنة يجب أن تمتد وأن تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار، مشددا على أن هذه الأوضاع لا يجب أن تستمر وأن أي استهداف للمدنيين يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولابد أن ترتفع الأصوات في المجتمع الدولي من أجل تأكيد ذلك للحكومة الإسرائيلية.