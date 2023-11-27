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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشبيه غزة بألمانيا واليابان.. إيلون ماسك ونتنياهو يدعوان إلى تدمير حماس

نتنياهو وإيلون ماسك
نتنياهو وإيلون ماسك

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه “لا يوجد خيار” سوى تدمير حركة حماس من أجل تحقيق مستقبل أفضل لغزة.

جاء ذلك خلال محادثة مباشرة على منصة “إكس” مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما وصل ماسك إلى إسرائيل للقاء مسوؤليها.

وأضاف ماسك عبر البث المباشر أنه يود المساعدة في إعادة بناء غزة بعد الحرب الحالية، مؤكدًا أن إعادة تأهيل المنطقة خطوة مهمة لمنع حرب مستقبلية.

ورد نتنياهو بالقول “إذا كنت تريد الأمن والسلام وحياة أفضل لسكان غزة، فأنت بحاجة إلى تدمير حماس. عليك أولا أن تتخلص منها كما حدث في ألمانيا واليابان”، ليقول ماسك: “ليس هناك خيار آخر”.

وأشار نتنياهو إلى إعادة تأهيل ألمانيا واليابان من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية كمثال على كيف ساعدت جهود إعادة الإعمار بعد حرب كبرى في تأمين السلام لفترة طويلة، على حد ما زعمته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استضاف اليوم الاثنين، إيلون ماسك في جولة في الكيبوتس الإسرائيلي الذي دمر خلال هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تجول نتنياهو وماسك في غلاف غزة حيث شنت حماس هجومها إلى جانب 20 أخرى، مما أودى بحياة 1200 إسرائيلي كما تم أسر  عشرات المدنيين واقتيادهم إلى غزة.

واستمع ماسك إلى إحاطات من زعيم المجلس المحلي ومن ممثل وحدة المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي حول المذابح في الكيبوتس.

ووصل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم إلى تل أبيب للقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثلين عن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب المتزايد بسبب تأييده لتغريدة معادية للسامية.

ونفى ماسك أن يكون عنصريًا ودافع عن آرائه بعد تأييده للتغريدة، التي أثارت إدانة من البيت الأبيض ونشطاء حقوق الإنسان.

واتهم النقاد أغنى شخص في العالم بتعزيز الكراهية ضد اليهود على منصة "أكس" “تويتر سابقًا”، والتي اشتراها ماسك بمبلغ 44 مليار دولار العام الماضي.

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