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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمقبلين على الزواج.. مفاجأة تقدمها هذه البنوك للعرسان

صدى البلد

تقدم البنوك مميزات تنافسية لعملائها من جميع الفئات تيسيرا عليهم لقضاء احتياجاتهم خصوصا للمقبلين على الزواج وكبار السن واصحاب المعاشات وغيرهم من الفئات . 

 

ويعتبر قرض الزواج بدون فائدة من التأمينات الاجتماعية هو قرض بدون فوائد بحد أقصى خمســــة الآف جنيه على قسيمــــة الزواج التي لم يمر عليها سبعه سنوات وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام.

 

قرض الزواج من بنك ناصر 2023

 

ولكي يتمكن الشخص من التقديم على قرض الزواج من بنك ناصر لابد من القايم بعدة خطوات وهي:

1- تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج لأقرب فرع لـ بنك ناصر.

2- يتم مراجعــة الأوراق من قبل الفــرع للتأكــــد من صحتهـا لاعطاء قرض الزواج.

3- بعد التاكد من صحة الاوراق يتـم صرف قرض الزواج بدون فوائد بعدها.

ما هي الاوراق المطلوبة لقرض الزواج؟

يوجد بعض الأوراق المطلوبة لقرض الزواج حددتها وزارة التضامن للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية

- مفردات مــــــرتب .

- إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث .

- (2) صورة بطاقـــــــــــة .

- الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع .

- قسيمه الزواج.

 

ما هي شروط قرض الزواج؟

ووضعت التأمينات الاجتماعية شروط الحصول على قرض الزواج بدون فوائد من بنك ناصر متمثلة في:

- قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنـــــــوات .

- تعهـــد بتحــــويل المــــرتب .

- ضامن حكومـــــــــــي بنفـــــس الأوراق للمتقــــــــدم (بدون قسيمـــــة الـــــزواج) .

- أن يكـــــــون عنـــــوان البطاقـــــة مطابق لعنــــوان إيصـــــال المـــرافق.

قرض الزواج بدون وظيفة

ويتسائل الكثير من الشباب عن إمكانية الحصول على قرض الزواج بدون وظيفة ويتم الحصول على قرض الزواج بدون وظيفة من خلال عدة بنوك أخرى، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بتوفير قروض للأشخاص غير العاملين لكن ضمن عدة شروط.

 

قرض الزواج من البنك الأهلي

وهناك عدة شروط للحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي بدون وظيفة:

1- أن لا يقل عمر المقترض عن 21 عام وأن لا يزيد عن 60 عام عند تسديد آخر قسط.

2- أن تكون قيمة القرض تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

3- يمكن أن تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه في حال تعهد المقترض بتحويل مكافأة نهاية العمل للبنك.

 

تفاصيل قرض الزواج من عدة بنوك

قرض الزواج من بنك القاهرة

 

يقدم بنك القاهرة، قرض تمويل الزواج لموظفي القطاعين العام أو الأعمال العام وموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمهن الحرة بسعر فائدة ميسرة.

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شروط الحصول على قرض الزواج

يقدم بنك القاهرة تمويل قرض الزواج بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري.

 

- يشترط ألا يقل الحد الأدنى للشخص الذي يريد الحصول على القرض عن 21 عاما.

 

- ألا يقل الحد الأدنى لدخل المقترض 300 جنيه.

 

- وتتراوح فترة تسديد قيمة القرض بين 6 أشهر، وقد تصل إلى 120 شهر.

 

الأوراق المطلوبة

- بطاقة شخصية وصورة شخصية حديثة.

 

- صورة إيصال من المرافق ويشترط ألا يكون مر عليها أكثر من 3 أشهر.

 

قرض الزواج من البنك الأهلي

 

يمنح البنك قرض الزواج بقيمة تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى نصف مليون جنيه، ويمنح مليون جنيه في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

 

تصل مدة تسديد القرض للبنك إلى 10 سنوات. 

 

لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم.

 

شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي 

ألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن 500 جنيه.

 

- يقدم المتقدم لطلب القرض خطابا معتمدا من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.

 

- تقديم صورة البطاقة الشخصية.

 

- إيصال حديث لأحد المرافق غاز، كهرباء، مياه

 

- يشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيها، مقدماً.

 

- تقديم تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري.

 

قرض الزواج من البنك التجاري الدولي «CIB»

تصل قيمة التمويل إلى 350 ألف جنيه.

 

وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنوات.

 

يشترط ألا يتجاوز السن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

 

يشترط ألا يقل الراتب عن 2600 جنيه شهريًا.

 

قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر قرض الزواج كمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فقط وبعد إجراء استعلام من مكتب الشئون الاجتماعية على المقترض ويجب توافر الشروط التالية لحصول الشخص على القرض.

 

تصل قيمة التمويل إلى 15 ألف جنيه فقط.

 

ويتم تحصيل أقساط البنك بدون فائدة.

 

نسبة المصاريف الإدارية تكون رمزية.

 

يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم للحصول على القرض دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وأن يكون غير موظف.

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