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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدم شابا| التحقيق مع سائق ميكروباص في منشأة ناصر

صدى البلد

تجري نيابة الوايلي التحقيق مع سائق اصطدم بأحد الأشخاص أثناء سيره بسيارة ميكروباص في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، مما أحدث إصابته بكسور متفرقة من جسده، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالته الصحية تمهيدا للاستماع لأقواله.

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طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسبابوملابسات الحادث 

اصطدمت سيارة ميكروباص بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، أسفر الحادث عن إصابة الشخص بكسور متفرقة في الجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان المجني عليه يعبر الطريق في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، عندما اصطدمت به سيارة ميكروباص. أسفر الحادثعن إصابة المجني عليه بكسور متفرقة في الجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبهخشية من تعدي الأهالي عليه. وتبين سلامة التراخيص الخاصة بالسيارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولتالنيابة العامة التحقيق

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