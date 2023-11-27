راحت له الشقة علشان يحششوا.. اعترافات جزار أنهى حياة طليقته بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس جزار 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإنهاء حياة طليقته بعد تعاطيهما المخدرات معا داخل شقة بمنطقة المطرية.

تبين من التحريات أنه تم العثور على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرفالنيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة أثناء تواجدهما داخل شقة بمنطقة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فىشقته.



كشف المتهم أنهما تعاطيا معا الحشيش المخدر، أثناء تواجدهما داخل الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.