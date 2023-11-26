ملابس نوم ووضع مخل|القصة كاملة قبل النطق بالحكم علي البلوجر أم زياد..شاهد

محطة جديدة تنتظرها البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، حيث تصدرمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، اليوم حكمها في القضية المتهمة فيها هبة السيد بالإتجار في البشر.

يرصد صدى البلد القصة الكاملة للبلوجر الشهيرة أم زياد..

بدأت قصة هبة السيدة الشهيرة بـ أم زياد، في خلال عام 2018 وبالتحديد في نهاية العام، حين انشآت تلك السيدة واحدة من قنوات اليوتيوب بالتعاون مع ابنها، لتصوير مقاطع فيديو الروتين اليومي ووصفات الطعام المختلفة، وبالفعل خرجت بمقطع فيديو بعنوان «أول ظهور لي على اليوتيوب»، ثم ظهرت بعد ذلك برفقة ابنها محمد في فيديو آخر بعنوان تحدي تناول الإندومي، وتوالت هبة السيد في نشر الفيديوهات عبر اليوتيوب، حتى شهر أبريل 2023، حين خرجت في مقطع فيديو فاضح تتحدث فيه عن مشاهدتها لابنها وابنتها في أوضاع مخلة على السرير ومشاهدتها ايضا لمحادثات بين ابنها وشخص آخر يتحدث فيه عن رغبته في إقامة علاقة معها.

قصة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، بدأت قبل سنوات، فهي سيدة بالغة من العمر 34 عاما، تزوجت وهي عمرها 15 عاما من زوجها الأول والد أبنائها الخمسة، وكانت تعيش برفقته في منزل أسرته، وكان يقطن به شقيق زوجها وزوجته وأيضا أسرة زوجها، وفي أول شهر زواج طلبت هبة الطلاق، حيث وقعت حينها في العديد من المشكلات الزوجية، وطلبت من والدها الانفصال إلا أنه طلب منها الصبر، وعلقت في إحدى مقاطع فيديوهاتها بأنها عانت طوال 18 عاما من زواجها، وفقد كانت حياتها مليئة بالسب والاعتداء على حد قولها، حتى أن شقيق زوجها تعدى عليها في إحدى المرات بعدما اقتحم عليها الشقة وهي بملابس النوم.

بملابس النوم..

وعن الفيديو الفضاح للبلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، والذي تحدثت فيه عن أبنائها فقد كشف ابنها خلال التحقيقات مفاجأة حيث قرر بصحة ما جاء على لسان والدته، قائلا بأنه أقام علاقة محرمة غير كاملة مع شقيقته، حيث تبين أن والدته قد كشفته قبل ذلك مع شقيقته في وضع مخل ولكنها لم تكن علاقة كاملة، وفي هذا الوقت قامت بإخبار والده الذي قال له حينها «أضرب نفسك بالشبشب»، وبعد ذلك تصالح مع والدته وأخبرها أنه لن يقوم بذلك مجددا ثم أقام علاقة أكثر من مرة مع شقيقته، حتى شاهدت والدته محادثات بينه وبين شخص آخر قرر فيها أنه يرغب في إقامة علاقة معها، ثم عاد وجلس معها وتصالح معها.

أما حبيبة ابنة البلوجر هبة السيد، فقد كان لها سطورا في التحقيقات، حيث قالت حياتنا كانت عادية جدا زي أي حد، بس الحالة المادية كانت بسيطة، وبابا كان بينزل يروح يشتغل، وماما تقعد معانا، وساعتها مرتب بابا كان يدوب نعيش بيه ومكنش بيسمح لنا أننا نجيب اي حاجة زيادة، وساعات ماما كانت بتحاول تساعده في البيت وكانت بتهتم بينا في الدراسة واللبس ده غير اهتمامها بـ بابا نفسه، وماما كانت عصبية جدا، وأنا تركت التعليم في أولى إعدادي بسبب ماما لأنها كانت عايزاني أساعدها في البيت، وكانت بتطلع عقدتها عليا عشان وهي في سني كانت بتشتغل خدامة في البيوت، أما موضوع العلاقة فاللي أكتشفه أخويا زياد وساعتها محمد كان بيعمل حاجات عيب وانا كنت بحاول أبعده لكنه هو كان بيبقي مصمم.

وضع مخل ..

وعن طليق البلوجر هبة السيد فقد قرر خلال التحقيقات، بأنه حينما شاهد مقطع الفيديو الذي قامت المتهمة بتصويره ونشره عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي تحدثت فيه عن مشاهدتها لإبنها وابنتها في وضع مخل وإخباره بما حدث وعدم قيامه بإتخاذ أي إجراء تجاه الإبن، دب الشك في وجدانه وقام بالذهاب إلى طبيب أمراض نساء لتوقيع الكشف على ابنته، والذي بدوره أخبره بأن الفتاة سليمة ولم يحدث لها ثمة شئ وما زالت «بنت بنوت»، وأن اعترافات ابنه محمد حول إقامته علاقة غير كاملة مع شقيقته غير صحيحة، وأنه لا يعلم شيئا عن ذلك، ويتحمل الإبن مسئولية الإعترافات التي أدلى بها، ولكنه لم يرى ذلك أو يعلم شيئا عنه، حيث قرر الإبن المتهم بمواقعة شقيقته أكثر من مرة في أزمنة مختلفة، إلا أن والده أنكر ذلك.

وقررت النيابة العامة بعد إنتهاء التحقيقات مع البلوجر هبة السيد أم زياد بإحالتها لمحكمة الجنايات برفقة زوجها وإبنها، ووجهت لهما عدة إتهامات حيث وجهت للبلوجر هبة السيد أم زياد إتهامات.. حيث أحالت المتهمة هبه سيد ا. ا والمتهم محمد ح .ع.أ - السن ١٨ - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن س.م.م.م _ هارب لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية.