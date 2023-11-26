تزوير محررات رسمية| قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي بالقاهرة

أمرت جهات تحقيق شمال القاهرة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المحررات المزورة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصصفـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصورمصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).



بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية، وكانا يحصلان على الطلبات من راغبى التزوير مقابل مبالغ مالية، وكانا يستخدمان فى عملية التزوير أجهزة الكمبيوتر والطابعات، كما كانا يحصلان على أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات من أشخاص يعملون فى الجهات الحكومية، ويقومون ببيعها لراغبى التزوير.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.