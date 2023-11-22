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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستمع لشهود عيان في واقعة إنهاء شخص لحياة صديقه بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

تستمع جهات تحقيق شرق القاهرة، لأقوال الشهود في واقعة إنهاء حياة عامل في مشاجرة بسبب خلافات مع صديقه بمدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

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كما ناظرت النيابة الجثة وتبين إصابتها بالرأس بآلة حادة، وتم التحفظ عليها لمضاهاة ما بها من آثار دماء بدم المتوفى والمتهم، وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين عامل وآخر بسبب خلافات سابقة على الأموال، وفر المتهم هاربا، وبتكثيف التحريات تمكنت الشرطة من الوصول إلى مكان اختبائه، وألقت بالقبض عليه، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

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النيابة  تصرح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من التشريح 

صرحت النيابة بدفن الجثة عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، والاستماع لأقوال أسرة المجني عليه للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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وبإجراء التحريات، والاستماع لأقوال الشهود الأولية تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وأنه أثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة استخراج جثة دفن تحريات الأجهزة الأمنية تحريات أجهزة الأمن

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