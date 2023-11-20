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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول إنهاء حياة جاره.. المشدد 6 سنوات لـ عاطل في أوسيم

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لإدانتة بالشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة في أوسيم.

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سوبر ماركت أسفل مسكنه..

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4258 لسنة 2023 أن المتهم شرع في قتل جاره المجني عليه عامل، مع سبق الإصرار باستخدام سلاح أبيض “سكين” وذلك أثناء تشاجره معه داخل سوبر ماركت أسفل مسكنه، محدثا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، بعدما طعنه في قدمه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، ثم فر هاربًا.

ووجه للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، كما وجه للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض علي نحو غير مسموح به قانونيا.

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