نشرة الحوادث.. طالب ينهى حياة زميله بالإسكندرية.. مصرع شاب في الجيزة خلال البحث عن الكنز الملعون

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:
جريمة مأساوية.. طالب ينهى حياة زميله بالإسكندرية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.
القبض على السائق المتسبب في دهس سيدة أجنبية بالتجمع الأول
لقيت سيدة أجنبية الجنسية مصرعها اثر دهس سيارة ملاكي لها داخل كمبوند شهير بالتجمع الأول ، وتولت النيابة التحقيق .
التهم 1000 متر.. ننشر صور اخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت
حصل "صدى البلد" على صور من محاولات السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للمراتب بمدينة ابو النمرس بالجيزة والذي نجحت قوات الحماية المدنية في اخماده دون خسائر بشرية.
انتشال جثة شاب والبحث عن طفل في غرق سيارة بترعة المريوطية.. صور
انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب من ترعة المريوطية بعد سقوط سيارته بها وتجري عمليات البحث عن جثة طفل كان برفقته.
الكنز الملعون.. انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة
لقي شاب مصرعه في انهيار الرمال عليه داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار في منزل بمنشأة القناطر بالجيزة.