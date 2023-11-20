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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التهم 1000 متر.. ننشر صور اخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صور من محاولات السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للمراتب بمدينة ابو النمرس بالجيزة والذي نجحت قوات الحماية المدنية في اخماده دون خسائر بشرية. 

 

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم مصنع مراتب بمنطقة شبرامنت في مدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ومنعت امتداده لعدة مصانعه مجاورة وحدوث كارثة بالمدينة. 

 

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منع كارثة.. إخماد حريق التهم مصنع مراتب في شبرامنت .. صور

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إخماد حريق التهم محل أحذية في إمبابة

تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع في مدينة ابو النمرس، وفور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء.

 

تبين من الفحص أن الحريق نشب في مصنع مراتب على مساحة 1000 متر في منطقة شبرامنت ونجحت القوات في اخماد الحريق قبل امتداده الى المصانع المجاورة ولم يسفر الحريق عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح.

 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق حيث قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

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حريق مصنع للمراتب ابو النمرس شبرامنت النجدة

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