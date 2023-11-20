منع كارثة.. إخماد حريق التهم مصنع مراتب في شبرامنت .. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم مصنع مراتب بمنطقة شبرامنت في مدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ومنعت امتداده لعدة مصانعه مجاورة وحدوث كارثة بالمدينة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع في مدينة ابو النمرس، وفور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء.

تبين من الفحص أن الحريق نشب في مصنع مراتب في منطقة شبرامنت ونجحت القوات في اخماد الحريق قبل امتداده الى المصانع المجاورة ولم يسفر الحريق عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق حيث قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

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