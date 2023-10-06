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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق في الترعة.. النيابة تصدر قرارا بشأن ضحية المريوطية بالبدرشين

جثة
جثة

صرحت النيابة بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في ترعة المريوطية بالبدرشين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.


تمكن رجال الإنقاذ النهري، من انتشال جثة شاب تعرض للغرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ إلى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بغرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث.


وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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