جريمة مأساوية.. طالب ينهى حياة زميله بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.