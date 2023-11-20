الكنز الملعون.. انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

لقي شاب مصرعه في انهيار الرمال عليه داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار في منزل بمنشأة القناطر بالجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار داخل منزل بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعومًا بالمعدات والأدوات اللازمة بالتنسيق مع مسؤولي مجلس المدينة.

وتبين بالفحص بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه في أثناء تنقيب عددًا من الأشخاص عن الآثار انهارت الرمال على أحدهم داخل حفرة بعمق تجاوز الـ4 أمتار.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل يدعى "أ.ع." وألقت الشرطة على المتهمين المشاركين وتحفظت على الأدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن.